بعد مراقبة ‌‏ومتابعة لقوات العدو الإسرائيلي في موقع الراهب كمن مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية لدبابة ميركافا وعند وصولها إلى دائرة نيران ‏المجاهدين استهدفوها بصاروخ موجّه وأصابوها ‏إصابة مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
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July 29 2024 - 18:18

بعد مراقبة ‌‏ومتابعة لقوات العدو الإسرائيلي في موقع الراهب كمن مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية لدبابة ميركافا وعند وصولها إلى دائرة نيران ‏المجاهدين استهدفوها بصاروخ موجّه وأصابوها ‏إصابة مباشرة

منذ 14 mins 29 July، 2024
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