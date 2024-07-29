كتائب القسام: استهدفنا غرف قيادة العدو في محور “نتساريم” بصواريخ “رجوم” قصيرة المدى من عيار 114ملم – موقع قناة المنار – لبنان
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July 29 2024 - 18:18

كتائب القسام: استهدفنا غرف قيادة العدو في محور “نتساريم” بصواريخ “رجوم” قصيرة المدى من عيار 114ملم

منذ 39 mins 29 July، 2024
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