سرايا القدس: تمكن مجاهدونا من قنص جندي صهيوني في محور التقدم حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 29 2024 - 18:18
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المقاومة الاسلامية استهدفت تموضع لقوات العدو ونقاط انتشاره في مستعمرة شتولا ومحيطها وحققت إصابات دقيقة
سرايا القدس: تمكن مجاهدونا من قنص جندي صهيوني في محور التقدم حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة
منذ 45 mins
29 July، 2024
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