إعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في ديشون بالجليل الغربي خشية تسلل طائرات مسيّرة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 29 2024 - 16:48

إعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في ديشون بالجليل الغربي خشية تسلل طائرات مسيّرة

منذ 47 mins 29 July، 2024
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