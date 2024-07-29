دعا العلامة السيد علي فضل الله، في بيان إلى “أوسع عملية تضامن وطني في وجه العدو الاسرائيلي الذي يواصل حرب تدمير غزة وتهديد لبنان ساعيا في الوقت نفسه إلى اشعال فتن طائفية ومذهبية في المنطقة”.

وأكد “أن العدو يعمل لضرب الوحدة اللبنانية الداخلية قبل استهدافه للمقاومة أو لفريق معين بطريقة مباشرة، لأنه في الأصل يستهدف كل اللبنانيين ويسعى لتدمير وحدتهم لأنه يعمل لتدمير الأنموذج اللبناني المناقض له ولمثاله العنصري التوسعي”.

وحذر من “أن العدو لا يمكن أن يكون مدافعا عن طائفة أو فئة بل يريد للجميع أن يكونوا تحت مشروعه ومخططاته”، ونوه ب”الأصوات التي انطلقت من داخل طائلة الموحدين الدروز في لبنان وغيره وأكدت على أصالة هذه الطائفة وانتمائها الوطني والعربي والإسلامي لتقطع على العدو الطريق في عملية استغلال دماء الأبرياء في مجدل شمس”، داعيا إلى “ترسيخ الروابط بين كل المكونات والفئات التي تعيش في هذه المنطقة في مواجهة العدو الصهيوني الذي يعمل لتدمير أية وحدة في بلداننا حتى يسهل له تحقيق أهدافه في السيطرة والإبادة وسحق كل الهويات والمكونات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام