المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد عباس محمد سلامي “زين العابدين” مواليد عام ١٩٩١ من بلدة خربة سلم وسكان بلدة شقرا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس – موقع قناة المنار – لبنان
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July 29 2024 - 13:44

المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد عباس محمد سلامي “زين العابدين” مواليد عام ١٩٩١ من بلدة خربة سلم وسكان بلدة شقرا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس

منذ 52 mins 29 July، 2024
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