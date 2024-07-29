‫الدفاع المدني في غزة: شهيد وجرحى في قصف الاحتلال مجموعة  ‫مواطنين على دوار الكويتي جنوبي مدينة غزة  – موقع قناة المنار – لبنان
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July 29 2024 - 12:12

‫الدفاع المدني في غزة: شهيد وجرحى في قصف الاحتلال مجموعة  ‫مواطنين على دوار الكويتي جنوبي مدينة غزة 

منذ 9 mins 29 July، 2024
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