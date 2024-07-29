كتائب الأقصى: أسقطنا طائرة صهيونية من نوع “سكاي لارك” أثناء تنفيذها مهام استخبارية في سماء قاطع شمالي غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 29 2024 - 12:12

كتائب الأقصى: أسقطنا طائرة صهيونية من نوع “سكاي لارك” أثناء تنفيذها مهام استخبارية في سماء قاطع شمالي غزة

منذ 17 mins 29 July، 2024
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