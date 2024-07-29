مراسل المنار: شهيد وعدد من الجرحى في قصف صهيوني استهدف تجمعا للمواطنين على دوار أبو حميد شرقي خان يونس – موقع قناة المنار – لبنان
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July 29 2024 - 12:12

مراسل المنار: شهيد وعدد من الجرحى في قصف صهيوني استهدف تجمعا للمواطنين على دوار أبو حميد شرقي خان يونس

منذ 30 mins 29 July، 2024
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