عشرات الصهاينة اقتحموا المسجد الأقصى بالقدس المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 29 2024 - 12:12

عشرات الصهاينة اقتحموا المسجد الأقصى بالقدس المحتلة

منذ 54 mins 29 July، 2024
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