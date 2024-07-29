مراسل المنار: الساعة 3.00 فجرا الطائرات الحربية الصهيونية أغارت بصاروخين على أحد المنازل في بلدة رب ثلاثين جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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July 29 2024 - 10:40

مراسل المنار: الساعة 3.00 فجرا الطائرات الحربية الصهيونية أغارت بصاروخين على أحد المنازل في بلدة رب ثلاثين جنوب لبنان

منذ 59 mins 29 July، 2024
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