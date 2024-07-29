مدير مستشفى كمال عدوان في شمال غزة: يرافق الأطفال المصابون ارتفاع الحرارة والبكاء المستمر وعدم قبول الرضاعة أو الطعام – موقع قناة المنار – لبنان
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July 29 2024 - 09:10

مدير مستشفى كمال عدوان في شمال غزة: يرافق الأطفال المصابون ارتفاع الحرارة والبكاء المستمر وعدم قبول الرضاعة أو الطعام

منذ 30 mins 29 July، 2024
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