مدير مستشفى كمال عدوان في شمال غزة: انتشار واسع للأمراض الجلدية في القطاع خاصة بين الاطفال بسبب جرثومة تصيب الجلد – موقع قناة المنار – لبنان
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July 29 2024 - 09:08

مدير مستشفى كمال عدوان في شمال غزة: انتشار واسع للأمراض الجلدية في القطاع خاصة بين الاطفال بسبب جرثومة تصيب الجلد

منذ 33 mins 29 July، 2024
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