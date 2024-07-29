دخل العدوان العسكري وجريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها كيان الاحتلال في قطاع غزة، يومه الـ 297 على التوالي، تزامنًا مع ارتكاب قوات الاحتلال للمزيد من المجازر ضد المدنيين الفلسطينيين في أنحاء متفرقة من القطاع.

وواصلت قوات الاحتلال، للأسبوع الـ 43 تواليًا، قصف منازل المواطنين المأهولة والمنشآت السكنية والبنى التحتية، إلى جانب نسف المربعات السكنية، في قطاع غزة، لا سيما شمال وجنوب القطاع.

وتوالت تهديدات وأوامر جيش الاحتلال، للمواطنين المدنيين والنازحين، بإخلاء مناطق في وسط وجنوب قطاع غزة، ونزح آلاف الفلسطينيين قسرا من مخيم البريج وأطرافه وسط القطاع.

وأمس الأحد، أفادت معطيات رسمية صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، بأن الاحتلال ارتكب 3 مجازر وصل منها إلى المستشفيات 66 شهيدا و241 مصابا خلال 24 ساعة، ليرتفع إجمالي عدد الشهداء إلى 39.324 شهيدا و90.830 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023 الماضي.

كما وإستهدفت قوات الاحتلال، بالقصف الجوي، الليلة الماضية عددًا من المنازل المأهولة بالمدنيين الفلسطينيين في أنحاء متفرقة من قطاع غزة، أسفر عن ارتقاء عشرات الشهداء.

واستهدفت طائرات الاحتلال، فجر اليوم الإثنين، منزلاً لعائلة “دلّول” في محيط مسجد بلال بحي الزيتون، في مدينة غزة. بينما شنّت طائرات الاحتلال الحربية غارات عنيفة على مدينة خانيونس، جنوبي القطاع.

وفي الساعات الأولى من فجر اليوم الإثنين، قال الدفاع المدني الفلسطيني في غزة، إن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلًا شرقي مخيم البريج، وسط قطاع غزة

واستهدفت طائرات الاحتلال، الليلة، منزلًا بالقرب من المسجد الكبير وسط مخيم البريج، وسط قطاع غزة، ما أدى لاشتعال النيران بالمكان.

وذكر سكان محليون أن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا في محيط شارع بغداد في حي الشجاعية شرق مدينة غزة؛ دون الإبلاغ عن إصابات.

وقال جهاز الدفاع المدني الفلسطيني، إن 3 شهداء ارتقوا وأصيب عدد من المواطنين، جراء استهداف الاحتلال منزلاً يعود لعائلة “الجعل” في شارع الثلاثيني بحي الصبرة جنوب مدينة غزة.

وشنّت طائرات الاحتلال غارة على مخيم البريج وسط القطاع، وأخرى على المناطق الشرقية والغربية لمدينة غزة، وثالثة عنيفة على مخيم النصيرات وسط غزة. كما ولفت سكان محليون النظر إلى أن الاحتلال يحرق منازل المواطنين الفلسطينيين بمخيم النصيرات شمال المحافظة الوسطى.

وأفادت مصادر طبية، بأن 31 شهيدا نقلوا إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس، جنوبي قطاع غزة، بسبب العدوان العسكري الإسرائيلي المستمر منذ فجر أمس الأحد.

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عصر الأحد، مجزرة جديدة ضد العائلات الفلسطينية في قطاع غزة، عقب قصف منزلًا مأهولًا لعائلة “مسلم” وسط مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

المصدر: وكالات فلسطينية