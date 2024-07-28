القسام تقنص بالاشتراك مع سرايا القدس قنص جندي صهيوني ببندقية “الغول” في محور التقدم شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع – موقع قناة المنار – لبنان
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July 28 2024 - 23:42

القسام تقنص بالاشتراك مع سرايا القدس قنص جندي صهيوني ببندقية “الغول” في محور التقدم شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع

منذ 46 mins 28 July، 2024
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