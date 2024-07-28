الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي في لبنان وليد جنبلاط: الادعاء الإسرائيلي بأن المقاومة أطلقت الصاروخ على مجدل شمس هو كذب – موقع قناة المنار – لبنان
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July 28 2024 - 18:36

الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي في لبنان وليد جنبلاط: الادعاء الإسرائيلي بأن المقاومة أطلقت الصاروخ على مجدل شمس هو كذب

منذ 8 mins 28 July، 2024
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