مراسل المنار: شهداء وإصابات جراء استهداف طائرات العدو خيام النازحين بمواصي خانيونس جنوبي قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 28 2024 - 14:54

مراسل المنار: شهداء وإصابات جراء استهداف طائرات العدو خيام النازحين بمواصي خانيونس جنوبي قطاع غزة

منذ 1 ساعة 28 July، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

إستبيان

متابعي قناة المنار شاركونا في استبيان حول برامج عاشوراء ٢٠٢٤
إغلاق مشاركة