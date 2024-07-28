مراسل المنار: الطيران الحربي الصهيوني استهدف أطراف بلدتي العباسية وبرج الشمالي في جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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July 28 2024 - 03:12

مراسل المنار: الطيران الحربي الصهيوني استهدف أطراف بلدتي العباسية وبرج الشمالي في جنوب لبنان

منذ 37 mins 28 July، 2024
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