المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد حسن هلال السعيدي “علي الهادي” مواليد عام 1993 من بلدة تول في جنوب لبنان والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس – موقع قناة المنار – لبنان
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July 27 2024 - 18:56

المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد حسن هلال السعيدي “علي الهادي” مواليد عام 1993 من بلدة تول في جنوب لبنان والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس

منذ 20 mins 27 July، 2024
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