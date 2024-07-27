الهلال الأحمر الفلسطيني: 3 إصابات إحداها خطيرة خلال اقتحام جيش الإحتلال مخيم بلاطة شمالي الضفة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 27 2024 - 17:06

الهلال الأحمر الفلسطيني: 3 إصابات إحداها خطيرة خلال اقتحام جيش الإحتلال مخيم بلاطة شمالي الضفة

منذ 49 mins 27 July، 2024
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