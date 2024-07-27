كتائب القسام: تمكن مجاهدونا من استهداف منزل تحصن فيه عدد من جنود الاحتلال بقذيفة مضادة للأفراد وأوقعوهم بين قتيل وجريح في حي تل الهوى بمدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 27 2024 - 17:06

كتائب القسام: تمكن مجاهدونا من استهداف منزل تحصن فيه عدد من جنود الاحتلال بقذيفة مضادة للأفراد وأوقعوهم بين قتيل وجريح في حي تل الهوى بمدينة غزة

منذ 54 mins 27 July، 2024
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