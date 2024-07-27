سرايا القدس: قصفنا بوابل من قذائف الهاون النظامي “عيار 60” جنود وآليات العدو في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 27 2024 - 17:06

سرايا القدس: قصفنا بوابل من قذائف الهاون النظامي “عيار 60” جنود وآليات العدو في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة

منذ 58 mins 27 July، 2024
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