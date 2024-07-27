إعلام العدو: انفجار طائرتين مفخختين في منطقة راموت نفتالي بالجليل الأعلى – موقع قناة المنار – لبنان
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July 27 2024 - 15:14

إعلام العدو: انفجار طائرتين مفخختين في منطقة راموت نفتالي بالجليل الأعلى

منذ 4 mins 27 July، 2024
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