الإعلام الحكومي بغزة: ارتفاع أعداد الشهداء في مجزرة العدو بالمستشفى الميداني في مدرسة خديجة بدير البلح إلى 31 شهيدا وأكثر من 100 جريح – موقع قناة المنار – لبنان
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July 27 2024 - 15:14

الإعلام الحكومي بغزة: ارتفاع أعداد الشهداء في مجزرة العدو بالمستشفى الميداني في مدرسة خديجة بدير البلح إلى 31 شهيدا وأكثر من 100 جريح

منذ 29 mins 27 July، 2024
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