المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى: أكثر من 60% من الإصابات التي وصلت المستشفى إصابات خطيرة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 27 2024 - 13:16

المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى: أكثر من 60% من الإصابات التي وصلت المستشفى إصابات خطيرة

منذ 35 mins 27 July، 2024
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