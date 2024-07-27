كتائب الأقصى: قصفنا تجمعات لجنود العدو الصهيوني على طول خط الإمداد في محور “نتساريم” بقذائف الهاون من العيار الثقيل – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 27 2024 - 11:14

كتائب الأقصى: قصفنا تجمعات لجنود العدو الصهيوني على طول خط الإمداد في محور “نتساريم” بقذائف الهاون من العيار الثقيل

منذ 6 mins 27 July، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إستبيان

متابعي قناة المنار شاركونا في استبيان حول برامج عاشوراء ٢٠٢٤
إغلاق مشاركة