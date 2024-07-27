‫مراسل المنار: قصف مدفعي معادٍ على أطراف بلدة الجبّين  ‫جنوب لبنان  – موقع قناة المنار – لبنان
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July 27 2024 - 11:14

‫مراسل المنار: قصف مدفعي معادٍ على أطراف بلدة الجبّين  ‫جنوب لبنان 

منذ 20 mins 27 July، 2024
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