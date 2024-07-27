إعلام العدو: انتحار جندي “إسرائيلي” في الاحتياط عند شاطئ نهاريا – موقع قناة المنار – لبنان
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July 27 2024 - 11:14
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المقاومة الاسلامية استهدفت التجهيزات التجسسية في موقع مسكفعام بالاسلحة المناسبة وأصابتها اصابة مباشرة
إعلام العدو: انتحار جندي “إسرائيلي” في الاحتياط عند شاطئ نهاريا
منذ 28 mins
27 July، 2024
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