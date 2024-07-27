مصادر فلسطينية: شهداء وجرحى بقصف العدو منزلا قرب دوار عبسان شرق خانيونس وقصف منطقة الزوايدة وسط القطاع – موقع قناة المنار – لبنان
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July 27 2024 - 11:14

مصادر فلسطينية: شهداء وجرحى بقصف العدو منزلا قرب دوار عبسان شرق خانيونس وقصف منطقة الزوايدة وسط القطاع

منذ 1 ساعة 27 July، 2024
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