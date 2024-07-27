مواجهات بين الشبان وقوات العدو الاسرائيلي المقتحمة لمخيم شعفاط بالقدس المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 27 2024 - 03:28

مواجهات بين الشبان وقوات العدو الاسرائيلي المقتحمة لمخيم شعفاط بالقدس المحتلة

منذ 1 ساعة 27 July، 2024
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