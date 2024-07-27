آليات العدو الاسرائيلي تتقدم شمال غرب رفح جنوب قطاع غزة وتحاصر عائلات قرب مفترق “مصبح ميراج” مع قصف مدفعي وإطلاق نار مكثف بالمنطقة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 27 2024 - 01:46

آليات العدو الاسرائيلي تتقدم شمال غرب رفح جنوب قطاع غزة وتحاصر عائلات قرب مفترق “مصبح ميراج” مع قصف مدفعي وإطلاق نار مكثف بالمنطقة

منذ 16 mins 27 July، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إستبيان

متابعي قناة المنار شاركونا في استبيان حول برامج عاشوراء ٢٠٢٤
إغلاق مشاركة