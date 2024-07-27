استشهاد الشاب الفلسطيني عبد الرحمن صبحي أبو ضاحي متأثرا بإصابته برصاص العدو الاسرائيلي الجمعة بمنطقة خربة العدس شمال رفح جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 27 2024 - 01:46

استشهاد الشاب الفلسطيني عبد الرحمن صبحي أبو ضاحي متأثرا بإصابته برصاص العدو الاسرائيلي الجمعة بمنطقة خربة العدس شمال رفح جنوب قطاع غزة

منذ 59 mins 27 July، 2024
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