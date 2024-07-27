الهلال الأحمر الفلسطيني: طواقمنا بالقدس المحتلة تتعامل مع 6 إصابات إعتداء بالضرب المبرح من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي في بلدة العيساوية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 27 2024 - 01:46

الهلال الأحمر الفلسطيني: طواقمنا بالقدس المحتلة تتعامل مع 6 إصابات إعتداء بالضرب المبرح من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي في بلدة العيساوية

منذ 1 ساعة 27 July، 2024
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