مقاومون يستهدفون آليات الاحتلال بعبوات محلية الصنع خلال اقتحام ضاحية ذنابة شرق طولكرم – موقع قناة المنار – لبنان
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July 27 2024 - 00:06

مقاومون يستهدفون آليات الاحتلال بعبوات محلية الصنع خلال اقتحام ضاحية ذنابة شرق طولكرم

منذ 26 mins 26 July، 2024
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