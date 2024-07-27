“إسحاق بريك”: الأوهام التي يحاولون بيعها للجمهور “الإسرائيلي” بأننا سنسقط حماس في لحظة واحدة هي عملية احتيال كبيرة لا علاقة لها بالواقع – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 27 2024 - 00:08

“إسحاق بريك”: الأوهام التي يحاولون بيعها للجمهور “الإسرائيلي” بأننا سنسقط حماس في لحظة واحدة هي عملية احتيال كبيرة لا علاقة لها بالواقع

منذ 2 ساعة 26 July، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إستبيان

متابعي قناة المنار شاركونا في استبيان حول برامج عاشوراء ٢٠٢٤
إغلاق مشاركة