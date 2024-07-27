“إسحاق بريك”: كل يوم يمر في حرب “السيوف الحديدية” يعمّق عملية انهيار دولة “إسرائيل” الجيش منهك وخاصة جنود الاحتياط الذين لم يعودوا قادرين على تحمل الثقل وحدهم لأنه ليس لديهم بديل – موقع قناة المنار – لبنان
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July 27 2024 - 00:06

“إسحاق بريك”: كل يوم يمر في حرب “السيوف الحديدية” يعمّق عملية انهيار دولة “إسرائيل” الجيش منهك وخاصة جنود الاحتياط الذين لم يعودوا قادرين على تحمل الثقل وحدهم لأنه ليس لديهم بديل

منذ 2 ساعة 26 July، 2024
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