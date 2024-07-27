“إسحاق بريك”: يجب أن نفهم جيداً أن قتل قادة حماس وحزب الله لا يقودنا إلى النصر كل شخص لديه عدة بدائل – موقع قناة المنار – لبنان
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July 27 2024 - 00:06

“إسحاق بريك”: يجب أن نفهم جيداً أن قتل قادة حماس وحزب الله لا يقودنا إلى النصر كل شخص لديه عدة بدائل

منذ 2 ساعة 26 July، 2024
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