مفوض شكاوى الجنود السابق اللواء “إسحاق بريك”: القيادة العليا للجيش “الإسرائيلي” لا تعترف بأنها لم تحقق الهدف الرئيسي المتمثل في هزيمة حماس وهي تواصل خداع الجمهور – موقع قناة المنار – لبنان
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July 27 2024 - 00:06

مفوض شكاوى الجنود السابق اللواء “إسحاق بريك”: القيادة العليا للجيش “الإسرائيلي” لا تعترف بأنها لم تحقق الهدف الرئيسي المتمثل في هزيمة حماس وهي تواصل خداع الجمهور

منذ 2 ساعة 26 July، 2024
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