يديعوت أحرونوت الصهيونية: أعضاء وفد المفاوضات مقتنعون أن موقف نتنياهو لا يتيح تحرك المفاوضات ونتنياهو يتلاعب بأرواح المختطفين – موقع قناة المنار – لبنان
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July 26 2024 - 22:22

يديعوت أحرونوت الصهيونية: أعضاء وفد المفاوضات مقتنعون أن موقف نتنياهو لا يتيح تحرك المفاوضات ونتنياهو يتلاعب بأرواح المختطفين

منذ 55 mins 26 July، 2024
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