المندوب الصيني بمجلس الأمن: الصراع مستمر في غزة لأكثر من 9 أشهر ما تسبب في كارثة إنسانية غير مسبوقة ومتفاقمة – موقع قناة المنار – لبنان
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المقاومة الإسلامية في لبنان استهدفت مباني يستخدمها جنود العدو في مستعمرة شتولا بالأسلحة المناسبة وأصابتها إصابة مباشرة
المندوب الصيني بمجلس الأمن: الصراع مستمر في غزة لأكثر من 9 أشهر ما تسبب في كارثة إنسانية غير مسبوقة ومتفاقمة
منذ 44 mins
26 July، 2024
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