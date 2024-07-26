المندوب الصيني بمجلس الأمن: تم تجاوز الخطوط الحمراء للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي مرارا في غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 26 2024 - 18:40

المندوب الصيني بمجلس الأمن: تم تجاوز الخطوط الحمراء للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي مرارا في غزة

منذ 44 mins 26 July، 2024
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