مراسل المنار: شهيد وجريح بقصف صهيوني على منطقة خربة العدس شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 26 2024 - 14:40

مراسل المنار: شهيد وجريح بقصف صهيوني على منطقة خربة العدس شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة

منذ 23 mins 26 July، 2024
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