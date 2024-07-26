صحيفة “معاريف” العبرية: يتم إطلاق الصواريخ على كل هدف يتحرك في مستوطنة المطلة وبطبيعة الحال يطلقون الصواريخ على الأهداف الثابتة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 26 2024 - 10:06

صحيفة “معاريف” العبرية: يتم إطلاق الصواريخ على كل هدف يتحرك في مستوطنة المطلة وبطبيعة الحال يطلقون الصواريخ على الأهداف الثابتة

منذ 55 mins 26 July، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إستبيان

متابعي قناة المنار شاركونا في استبيان حول برامج عاشوراء ٢٠٢٤
إغلاق مشاركة