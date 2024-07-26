سرايا القدس: مجاهدونا يخوضوا اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال الاسرائيلي المقتحمة لمدينة جنين – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 26 2024 - 05:44

سرايا القدس: مجاهدونا يخوضوا اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال الاسرائيلي المقتحمة لمدينة جنين

منذ 2 ساعة 26 July، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إستبيان

متابعي قناة المنار شاركونا في استبيان حول برامج عاشوراء ٢٠٢٤
إغلاق مشاركة