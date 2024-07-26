مراسل المنار: طيران العدو الاسرائيلي يستهدف بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان وسقوط عدد من القذائف المدفعية عند أطراف البلدة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 26 2024 - 02:02

مراسل المنار: طيران العدو الاسرائيلي يستهدف بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان وسقوط عدد من القذائف المدفعية عند أطراف البلدة

منذ 48 mins 26 July، 2024
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