العدو الاسرائيلي يستهدف منزلا في حي الشجاعية شرق مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 26 2024 - 00:00

العدو الاسرائيلي يستهدف منزلا في حي الشجاعية شرق مدينة غزة

منذ 21 mins 25 July، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إستبيان

متابعي قناة المنار شاركونا في استبيان حول برامج عاشوراء ٢٠٢٤
إغلاق مشاركة