زاهر جبارين: ستبقى الضفة منتفضة حتى زوال الاحتلال الاسرائيلي عن أرضنا – موقع قناة المنار – لبنان
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July 26 2024 - 00:00

زاهر جبارين: ستبقى الضفة منتفضة حتى زوال الاحتلال الاسرائيلي عن أرضنا

منذ 46 mins 25 July، 2024
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