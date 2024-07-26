رئيس حماس بالضفة المحتلة زاهر جبارين: العمليات النوعية بالضفة رسالة واضحة للاحتلال بأن الجماهير الفلسطينية في كل الساحات تقف خلف خيار المقاومة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 26 2024 - 00:00

رئيس حماس بالضفة المحتلة زاهر جبارين: العمليات النوعية بالضفة رسالة واضحة للاحتلال بأن الجماهير الفلسطينية في كل الساحات تقف خلف خيار المقاومة

منذ 48 mins 25 July، 2024
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