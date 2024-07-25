المقاومة الإسلامية:‏ مجاهدونا استهدفو‏ا انتشارا لجنود ‏العدو الإسرائيلي في حرش برعام بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 25 2024 - 19:38

المقاومة الإسلامية:‏ مجاهدونا استهدفو‏ا انتشارا لجنود ‏العدو الإسرائيلي في حرش برعام بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة

منذ 13 mins 25 July، 2024
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