المقاومة الإسلامية:‏ مجاهدونا شنوا ‏هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على مربض المدفعية ‏التابع للكتيبة 411 في نافيه زيف التابع للواء النار 288 الاسرائيلي – موقع قناة المنار – لبنان
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July 25 2024 - 19:36

المقاومة الإسلامية:‏ مجاهدونا شنوا ‏هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على مربض المدفعية ‏التابع للكتيبة 411 في نافيه زيف التابع للواء النار 288 الاسرائيلي

منذ 1 ساعة 25 July، 2024
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